Когда можно сделать перерасчет за воду по счетчику

Ошибки в начислениях за водоснабжение нередко связаны с состоянием индивидуальных приборов учета. Эксперты в области жилищно-коммунального хозяйства рассказали, какие неисправности счетчиков встречаются чаще всего и как действовать потребителю, чтобы не переплачивать, пишет ОТР.

Сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова пояснила, что одна из причин некорректных начислений — человеческий фактор при передаче данных. Если жилец ошибся в цифрах, а в следующем месяце подал верные показания, возникает разница, ведущая к переплате или недоплате.

Другая распространенная ситуация — пропуск даты очередной поверки счетчика. В этом случае первые три месяца платежи рассчитываются по среднемесячным показаниям, а затем применяется норматив с повышающим коэффициентом, который обычно значительно выше реального потребления. После прохождения поверки сведения попадают в единый реестр, и управляющая компания обязана сделать перерасчет по заявлению собственника.

Профессор Финансового университета Надежда Капустина перечислила типичные поломки приборов учета. Чаще всего встречается механический износ крыльчатки, из-за которого счетчик начинает завышать объемы. Засор фильтра грубой очистки, установленного перед прибором, создает турбулентность и ускоряет вращение механизма. Также возможны разгерметизация корпуса, запотевание стекла или заклинивание механизма.

Визуально проверить исправность можно самостоятельно. Достаточно открыть кран и проследить за вращением цифр: если они не меняются или движутся вспять, прибор неисправен. Более точный способ предложил юрист Константин Крохин. Он рекомендует использовать мерную емкость, например десятилитровое ведро. Набрав воду, нужно сверить объем с показаниями счетчика. При сомнениях в точность лучше заменить прибор, обратившись в специализированную организацию.

Возможность перерасчета зависит от причины неисправности. Если прибор не проходил поверку вовремя, но после проверки оказался исправен, жилец вправе подать заявление на пересчет. Юнисова уточнила, что при неработающем счетчике определить реальный объем потребления сложно, поэтому вопрос решается индивидуально. Крохин добавил, что перерасчет в таком случае возможен за последние три месяца.