Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в молодежном фольклорном форуме «ВОЛОГДА.ФОЛК»

В 2026 году Вологодская область во второй раз выступит площадкой проведения Всероссийского молодежного фольклорного форума «ВОЛОГДА.ФОЛК». Об этом сообщает Федеральное агентство по делам молодежи.

Проведение Форума запланировано с 30 июля по 2 августа 2026 года в Вологде и на базе архитектурно-этнографического музея «Семенково».

Форум призван объединить молодежь, увлеченную фольклором, традиционной культурой, народным творчеством, и станет площадкой для сохранения и популяризации культурного наследия народов России.

К участию приглашаются представители из разных регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться с 20 мая по 20 июня 2026 года в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и подать заявку в личном кабинете пользователя на мероприятие по этой ссылке.