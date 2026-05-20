Онлайн, красота и ПВЗ: топ-5 направлений для женского стартапа в Подмосковье
REGIONS: больше половины жительниц Подмосковья мечтают запустить свой бизнес
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Женское предпринимательство в Московской области набирает обороты: 52% жительниц региона задумываются о запуске собственного дела. Согласно исследованию аналитиков «Авито» (результаты есть в распоряжении REGIONS ), активнее всего горят идеей девушки 18-24 лет — среди них открыть бизнес хотят 71%. Средняя сумма, которую будущие предпринимательницы готовы вложить на старте, составляет 410 тысяч рублей.
Кто и сколько вкладывает
Аналитики выяснили, что 18% опрошенных жительниц региона уже имеют проработанную бизнес-концепцию, а 5% находятся в активной фазе развития своего проекта (здесь лидирует возрастная группа 45-54 года). Совершенно не интересуются коммерцией 43% респонденток. Финансовые запросы выглядят сдержанно: до 100 тысяч рублей готовы инвестировать 28% женщин, суммы от 100 до 300 тысяч закладывают 25%, а свыше миллиона рублей — только 9%.
Самые востребованные ниши
Будущие бизнес-леди выбирают разные форматы. Гибридную модель (интернет плюс традиционная розница) предпочитают 39% опрошенных. Полностью уйти в онлайн-торговлю намерены 31%, а делать ставку только на физические точки продаж — 20%.
Пятерка лидеров по привлекательности выглядит так:
- продажи через интернет — 23%
- бьюти-сфера и здоровье — 20%
- оказание различных услуг — 18%
- обычные магазины — 15%
- пункты выдачи заказов (ПВЗ) — 12%
С кем делить риски и что мешает
В одиночку начинать свое дело готовы 33% женщин. Еще четверть респонденток (25%) видят в качестве надежного партнера мужа. Привлекать профессионального компаньона со стороны хотят 10%, а открывать общее дело с подругой или родственниками — 9% и 7% соответственно.
Главный тормоз для большинства — боязнь провала и расставания с накоплениями (37%). Далее идут сомнения в своих силах и отсутствие опыта (29%), а замыкает тройку нехватка денег на старте (24%). Как отмечает коммерческий директор «Авито Товары» Алексей Ли, страхи разнятся в зависимости от возраста: дамы 25-34 лет чаще просто не понимают, с чего начать, а самые юные опасаются высокой конкуренции и трудностей с поиском поставщиков.
Государственный козырь: как получить до 7 млн
Для тех, кого останавливает именно нехватка капитала, в Подмосковье действуют мощные меры поддержки. Особое внимание — агропромышленному комплексу, где женщины, по данным регионального Минсельхоза, запускают проекты в три раза активнее мужчин.
Сегодня жительницы области могут рассчитывать на:
- грант «Агростартап» — до 7 млн рублей на создание и развитие фермерского хозяйства
- программу «Мама-предприниматель» — бесплатное обучение для женщин с детьми, где помогают просчитать риски, найти поставщиков и сделать первый шаг
- развитие инфраструктуры на селе (дороги, дома культуры, благоустройство) — это позволяет развивать агротуризм и нишевые проекты без отказа от городского комфорта
В министерстве подчеркивают: подмосковные бизнес-леди сегодня успешно работают в самых разных сферах — от племенного животноводства до высокотехнологичных производств для АПК, и регион готов поддерживать их финансово и образовательно.
