Молодежь Подмосковья может принять участие в конкурсе «Креатор будущего»

ФГБОУ ВО «Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий» сообщает о проведении Всероссийского заочного творческого конкурса «Креатор будущего» для детей и молодежи в возрасте от 7 до 25 лет.

Цель конкурса — формирование у подрастающего поколения интереса к культурному наследию России через призму творческих профессий, поддержка талантов в сфере искусства, дизайна, цифровых технологий и народной культуры.

Конкурс проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Ключевая тема конкурса 2026 года — «Культурный код».

Прием заявок — до 27 мая 2026 года. Направления конкурса: фольклор и народная культура, живопись и графика, дизайн, хореография, музыкальное искусство, аранжировка и композиция, кино, медиа и цифровой контент

Итоги конкурса будут подведены 1 июня 2026 года. Работы победителей будут опубликованы в онлайн-галерее на сайте университета.