Итоги конкурса театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья» подвели в Мособлдуме

Итоги конкурса театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья» подвели в Московской областной Думе. В этом году темой проекта стало «Чистое Подмосковье».

«В Московской области мы стараемся создавать все условия для того, чтобы Подмосковье было чистым. А ваша задача — это культура. Все вы знаете, как правильно сохранить экологию. И сегодня в очередной раз нам покажете это в своих творческих номерах», — отметил председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

В этом году в конкурсе участвовали 40 театральных коллективов со всего столичного региона. При оценке работ жюри учитывало отражение темы конкурса, сценографические решения, музыкальное оформление, зрелищность, театральность.

В результате в номинации «Лучший драматический спектакль» победила постановка «Будем вместе дружно жить и природой дорожить!» коллектива «Ромашка» из Балашихи.

Лучшим музыкальным, фольклорным, музыкально-этнографическим спектаклем стала постановка «Былина-Садко» от й коллектива «Планета детства» Реутова.

В номинации «Лучший хореографический, пластический, кукольный спектакль» победу одержала постановка «Перезагрузка» от коллектива «Истоки» Сергиева Посада.

Также приз зрительских симпатий получил спектакль «Земля наш общий дом!» московского детского театра «Рубикон».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК.