Названа дата, когда выпускники Подмосковья узнают первые результаты ЕГЭ-2026

Выпускники подмосковных школ и их родители теперь знают, когда ждать первых итогов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как сообщили порталу REGIONS в Министерстве образования Московской области, обработанные результаты экзаменов, которые прошли 1 июня, поступят в регион не позднее 13 июня.

График публикации результатов

В ведомстве уточнили, что речь идет о первом дне экзаменационной кампании, состоявшемся 1 июня. Направление итоговых баллов в регионы производится в соответствии с утвержденным федеральным расписанием. Согласно этим данным, субъекты Российской Федерации, включая Московскую область, получат обработанные результаты не позднее 13 июня. Это означает, что уже к этой дате участники ЕГЭ, сдававшие экзамены 1 июня, смогут узнать свои оценки.

Основной период и резервные дни

В этом году основной период сдачи ЕГЭ проходит с 1 по 25 июня. Тем, кто неудачно сдал экзамен, будут доступны еще две попытки — 8–9 июля и 4–25 сентября. Пересдать можно один предмет, при этом в итоге будет засчитан именно второй результат.

Почему позже, чем в прошлом году

Для сравнения: в 2025 году результаты первого экзамена были известны уже 5 июня. Разница в сроках объясняется просто — в прошлом году выпускники сдавали первый экзамен значительно раньше, 23 мая. Соответственно, и обработка данных началась раньше. В 2026 году экзаменационная кампания сдвинулась, а вместе с ней — и дата публикации итогов.

Ранее сообщалось, что более 38 тыс. одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ в Подмосковье.