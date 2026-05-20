Мозг платит за скорость: психиатр предупредил об опасности ускоренного просмотра видео

Функция ускорения или замедления ролика давно стала привычным инструментом в любом видеоплеере — от видеохостингов до онлайн-кинотеатров. Удобно, экономит время, позволяет «проглотить» лекцию или сериал за полчаса вместо часа. Но у этого удобства, как выясняется, есть обратная сторона, и бьет она прямо по психике. « Вечерняя Москва » спросила у психиатра и психотерапевта Алексея Вилкова, так ли страшен черт, как его малюют.

По его словам, если ускоренный просмотр становится системой, мозг действительно начинает платить по счетам. Постоянно находиться в режиме сверхконцентрации, чтобы выхватывать смыслы из мелькающей картинки, — задача энергозатратная. Со временем это выливается в обычное переутомление. А вот за ним уже подтягивается букет: внимание распадается, память дает сбои, появляется рассеянность, бессонница, тревога без причины и общая эмоциональная качели. Ирония в том, что человек редко связывает свое внутреннее состояние с кнопкой «x2». Ему кажется, что он просто эффективно управляет временем, а на деле — тренирует психику на срыв.

Вилков подчеркивает: редкое использование ускорения — как острый соус, а не как основной прием пищи. Если вы иногда, в порядке исключения, включаете ролик на удвоенной скорости, мозг без труда восстанавливается. У него достаточно ресурса, чтобы пережить такой кратковременный стресс без последствий. Опасность возникает именно тогда, когда быстрая прокрутка становится привычкой — ежедневной нормой потребления контента.

По мнению медика, ускоренный просмотр — отличный инструмент для штурмовщины, но плохая основа для культуры потребления. Если вы заметили у себя постоянную усталость, тревожность или не можете сосредоточиться на обычном тексте — возможно, стоит на неделю отключить турборежим и вернуться к нормальной скорости. Мозг скажет спасибо, а сериал никуда не убежит.

Ранее он сообщил, когда бокал вина превращается в алкоголизм.