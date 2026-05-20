Идея разрешить россиянам жениться с 14 лет натолкнулась на жесткую критику со стороны Михаила Иванова — главы движения «Россия Православная» и зампреда Всемирного русского народного собора. В беседе с NEWS.ru он заявил, что такая мера не только не решит демографические проблемы, а наоборот, украдет у подростков детство.

Иванов категорически отвергает саму логику «физиологической готовности» как основания для брака. По его словам, способность девочки в 14–15 лет родить — это не повод превращать ее в жену. Брак, напоминает он, это не биологический акт, а духовный союз, требующий психологической, нравственной и социальной зрелости. Организм подростка еще формируется, психика не готова нести ответственность за мужа и ребенка — такую девочку нельзя считать матерью в полном смысле слова. «Ее детство будет украдено», — резюмирует он.

Общественник обращает внимание на подмену понятий: инициативу подают как заботу о рождаемости, но традиционные ценности, по его мнению, как раз предполагают совсем другое — воспитание в чистоте, целомудрии и самоуважении. А статистика, утверждает Иванов, неумолима: ранние браки в массе своей заканчиваются разводами, ранние беременности — абортами и подорванным здоровьем. Дети, рожденные от юных матерей, часто имеют проблемы с развитием. Семья, подчеркивает он, это великое таинство, а не инструмент демографии. Вступать в нее нужно осознанно, после школы, получив профессию и готовность отвечать за будущих детей. По его убеждению, снижение брачного возраста до 14 лет проблему не решит, а только создаст новые.

