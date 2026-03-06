Когда Пасха в 2026: для верующих с 6 апреля начнутся самые важные дни

Последняя и самая важная неделя Великого поста, именуемая Страстной, пройдет с 6 по 11 апреля. В эти дни верующие вспоминают о земных страданиях и крестной смерти Иисуса Христа. Служители церкви призывают провести это время в молитве, уделяя особое внимание покаянию и причастию. Ключевыми моментами богослужений станут Великий четверг, пятница и суббота, когда проходят чтения Евангелий о страстях Христовых, вынос Плащаницы и крестные ходы, пишет Царьград .

Кульминацией станет празднование Пасхи 12 апреля. Торжественное ночное богослужение начнется накануне вечером и завершится крестным ходом и литургией, после чего наступит Светлая седмица — период всеобщей радости и пасхальных приветствий.

В церковном предании Страстная неделя рассматривается как время сосредоточенного размышления о жертвенной любви Спасителя. В народной традиции эти дни испокон веков связывали с подготовкой к торжеству: верующие наводили порядок в жилище в Чистый четверг, начинали печь куличи и красить яйца, а в самый скорбный день — Великую пятницу — воздерживались от любых дел и соблюдали строжайший пост.

Священнослужители акцентируют внимание на том, что главный смысл праздника Воскресения Христова кроется не в обильном застолье, а в обновлении души и сердца. Интересно, что на Руси в древности на время Страстной седмицы прекращались все судебные тяжбы и распри, напоминая людям о том, что перед лицом вечности любая вражда должна уступать место прощению.