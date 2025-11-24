Когда пожелание становится светом: волонтеры Каширы сделают окопные свечи для бойцов СВО
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
В Кашире активисты «Молодой Гвардии» запустили акцию «Горящие снежинки». Добровольцы изготавливают окопные свечи для отправки бойцам и украшают их бумажными снежинками с теплыми пожеланиями от школьников.
Ученики 5–11 классов пишут на снежинках слова поддержки, которые становятся частью гуманитарных посылок в зону СВО.
Организаторы отметили, что такие жесты помогают сохранить ощущение единства и напоминают защитникам, что о них помнят и ценят.