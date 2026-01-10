«Когда сходит снег, видимость улучшается». «ЛизаАлерт» задействует нейросеть для поиска следов семьи Усольцевых

Весной, с таянием снегов, поисковый отряд «ЛизаАлерт» возобновит активные поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае, применяя в том числе нейросети для анализа данных с беспилотников, сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся отыскать следы пребывания семьи. Когда сходит снег, видимость для квадрокоптеров улучшается», — сообщила РИА Новости представитель «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

По ее словам, нейросеть призвана помочь волонтерам в распознавании объектов в разнообразных природных условиях.

Несмотря на сложность задачи из-за обширности территории, в отряде надеются на результат.

«Упорный труд, технологии вкупе с выработанными алгоритмами, мы верим, принесут результат», — подчеркнула Чооду.

Ранее сообщалось о том, что следствие опровергло версию о побеге семьи Усольцевых.