«Когда сходит снег, видимость улучшается». «ЛизаАлерт» задействует нейросеть для поиска следов семьи Усольцевых
Поисковики «ЛизаАлерт» готовятся к весенней операции по поиску семьи Усольцевых
Весной, с таянием снегов, поисковый отряд «ЛизаАлерт» возобновит активные поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае, применяя в том числе нейросети для анализа данных с беспилотников, сообщает РИА Новости.
«Мы надеемся отыскать следы пребывания семьи. Когда сходит снег, видимость для квадрокоптеров улучшается», — сообщила РИА Новости представитель «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
По ее словам, нейросеть призвана помочь волонтерам в распознавании объектов в разнообразных природных условиях.
Несмотря на сложность задачи из-за обширности территории, в отряде надеются на результат.
«Упорный труд, технологии вкупе с выработанными алгоритмами, мы верим, принесут результат», — подчеркнула Чооду.
Ранее сообщалось о том, что следствие опровергло версию о побеге семьи Усольцевых.