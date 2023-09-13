«Когда вернется, начнет жить по-другому»: мать рассказала о планах погибшего на СВО сына

Липецкая семья Солоповых лишилась самого дорогого — сына. Единственный ребенок привык сам решать, чем ему заниматься, и в итоге принял решение отправиться на спецоперацию. Борясь с нацизмом, Владислав получил смертельные ранения.

Как вспоминает мать бойца Виктория, в детстве Владислав занимался боксом и дзюдо. Но глобальной мечты у мальчика не было, и интересы были самыми разными.

«Как все дети, сын мечтал стать то военным, то геймером, то бизнесменом. В результате мы его уговорили поступить в машиностроительный колледж на специальность «ремонт и обслуживание производственных линий», — говорит Солопова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После учебы Владислава забрали в армию, а спустя некоторое время Солопову не повезло — в его машине нашли марихуану его девушки. Влад не стал выдавать подругу и попал в колонию. Уже под конец своего пребывания за решеткой он решил вступить в ЧВК «Вагнер». Родителей поставил перед фактом.

«Ушел без проводов и без прощания 19-го октября 2022 года. С фронта звонил два раза: четвертого ноября и 14-го декабря. Говорил, что многому научился — лучше, чем в армии, что многое понял в жизни, что любит нас всех и что, когда вернется, начнет жить по-другому. Но, видно, не судьба», — грустит Виктория.

Самое обидное сейчас для нашей собеседницы: она не ставила разговоры на запись. Но тогда никто знал, что это будут последние беседы матери и сына.

«А еще жаль, что сын не был женат, и что у нас не осталось внуков», — подытоживает наша собеседница.

Ранее мы писали, как сложилась судьба Владислава Солопова.