«Когда вражда затмит любовь»: иерарх РПЦ указал на главный признак скорого апокалипсиса, и это не закрытый Иерусалим

Епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) в преддверии Пасхи сделал заявление, которое заставляет по-новому взглянуть на привычные многим народные приметы. По его словам, главный предвестник Второго пришествия Христа скрыт не в ближневосточных пещерах, а в повседневной человеческой ненависти, передает РИА Новости .

Поводом для такого заявления стала пресс-конференция, посвященная Пасхе, прошедшая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Епископ отметил, что распространенное поверье, связывающее конец света со схождением или несхождением Благодатного огня в Иерусалиме, не имеет под собой библейской основы.

«Я не умаляю его значения, но в Священном Писании указываются другие признаки Второго пришествия, гораздо более важные», — приводит слова викария патриарха Московского и всея Руси РИА Новости.

Самым трагичным и очевидным из этих признаков, по мнению священнослужителя, является «оскудение любви» из-за умножения беззаконий.

«Вот когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак», — пояснил епископ.

Это заявление прозвучало на фоне событий в Иерусалиме, где в этом году из-за соображений безопасности паломников и туристов не пускают в Старый город, а сама церемония схождения Благодатного огня проходит в беспрецедентно ограниченном формате. Однако, как подчеркнул епископ, даже возможное отсутствие чуда в этом году не должно быть главным предметом беспокойства. Гораздо важнее то, что происходит в душах людей и в их отношениях друг с другом.