Когда вступит в силу новый утильсбор

Около 45% респондентов считают, что новые правила расчета утильсбора вступят в силу с 1 января 2026 года. 26% ожидают изменения уже 1 декабря 2025 года, 19% полагают, что методику не введут, а 10% указали 1 ноября. В опросе Autonews приняли участие более 1,6 тыс. человек.

Минпромторг предложил привязать утильсбор к мощности двигателя с прогрессивной шкалой. Льготный сбор для физических лиц при ввозе автомобиля будет действовать для машин до 160 л. с. Для более мощных автомобилей будет применяться коммерческий сбор, который выше льготного. Инициатива была разработана после обращения ассоциации «Объединение автопроизводителей России».

Изначально методика должна была заработать с 1 ноября 2025 года, однако первый вице-премьер Денис Мантуров поручил перенести срок на один месяц.

Утилизационный сбор — это одноразовый платеж за переработку автомобилей после эксплуатации, который взимается с импортеров, производителей или покупателей. Первый аналог появился в России в 2009 году. Тогда при сдаче старой машины владельцы получали скидку на покупку нового автомобиля. Полноценно утильсбор введен с 2012 года, с 2014 года он распространяется на отечественных производителей. Сбор ежегодно индексируется.

