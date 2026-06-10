Когда закончится тополиный пух в Москве: эколог назвал сроки и объяснил, как с ним бороться

Основная масса тополиного пуха при сухой и жаркой погоде покинет столицу примерно к 20–25 июня, рассказал член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов в беседе с Агентством городских новостей « Москва ». По его словам, одно дерево выделяет пух в течение полутора-двух недель, но из-за разнообразия видов тополей общий период распространения в городе растягивается на три-четыре недели — с конца мая по конец июня.

Эколог пояснил, что уже осевший на землю пух при сухой погоде может оставаться во дворах неделями. Полностью избавиться от него способны только обильный полив или сильный дождь. Специалист также отметил, что самая спокойная обстановка наблюдается ночью и ранним утром, пока не высохла роса — это идеальное время для влажной уборки, чтобы успеть собрать пух до начала нового цикла его разноса.