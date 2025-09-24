Когда ждать тепла в домах? Москвичам озвучили нужные условия

Подача отопления в московские дома начнется при устойчивом снижении среднесуточной температуры ниже +8 градусов. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Ее слова, озвученные в ходе беседы, приводит РИА Новости .

В Москве отопительный сезон начнется по установленным температурным критериям. Как пояснила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, для подачи тепла в жилые дома необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха устойчиво опустилась ниже отметки в +8 градусов и сохранялась на этом уровне несколько дней подряд.

Синоптик добавила, что в последнюю неделю сентября погодные условия приблизятся к этому порогу. Дневные показатели температуры будут колебаться в диапазоне от +8 до +13 градусов. Но для начала отопительного периода все равно потребуется более существенное и устойчивое похолодание.

Ранее в Павловском Посаде стартовал поэтапный запуск отопления.