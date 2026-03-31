Кого лишат пенсии за конверты: пенсионерам объяснили главные условия для получения больших выплат

Депутат Ярослав Нилов разъяснил, от чего зависит размер выплат пожилым гражданам и кому положены надбавки. В центре внимания — страховые баллы и риск «серых» зарплат. Об этом он заявил в беседе с « Лентой.ру ».

Председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов разъяснил пожилым людям ключевые факторы, формирующие их будущие выплаты. Парламентарий подчеркнул: величина пенсии напрямую привязана к объему накопленных индивидуальных страховых коэффициентов, более известных как баллы. Их количество, в свою очередь, определяется уровнем официального дохода работника.

Законодатель выделил три обязательных условия для назначения страховой пенсии. Речь идет о достижении установленного возраста, наличии минимального трудового стажа и требуемого числа страховых баллов.

Нилов также обратил внимание на категории граждан, которые могут претендовать на повышенную фиксированную часть пенсии. В их список вошли люди с иждивенцами до 18 лет, сельские труженики со стажем от 30 лет и россияне, перешагнувшие 80-летний рубеж. Помимо этого, существуют отдельные доплаты за особые звания, например, «Мать-героиня» или «Герой Труда».

Особую тревогу у депутата вызывают ситуации, когда люди трудятся в теневом секторе и получают зарплату без официального оформления. Он предупредил, что по достижении пенсионного возраста таким работникам могут отказать в выплатах. Парламентарий призвал граждан заблаговременно задумываться о последствиях, если наниматель принуждает их к нелегальному заработку.