Это не программисты: самой высокооплачиваемой профессией на «удаленке» в Москве стали инженеры

Самой высокооплачиваемой профессией среди «удаленщиков» Москвы стали инженеры со средней зарплатой 129,8 тыс. рублей. К такому выводу пришли аналитики «Авито Работы», изучив, как выросли доходы жителей столицы за 2025 год. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Профессия инженера стала самой востребованной среди работодателей в Москве, ищущих сотрудников для дистанционной работы. Как сообщили исследователи, доход специалистов вырос на 22% за год, достигнув в среднем 129,8 тыс. рублей.

Второй по популярности профессией среди «удаленщиков» стали логисты. Им в среднем предлагают 98,7 тыс. рублей в месяц (+20% за год). Третьими по росту зарплат стали технологи — им готовы платить в среднем 93,4 тыс. рублей в месяц (+15%).

«Размер дохода также может существенно варьироваться в зависимости от сложности и количества реализованных проектов, портфолио специалиста, уровня ответственности и формата сотрудничества с работодателем», — уточнили эксперты.

Как пояснил руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы» Кирилл Пшеничных, за последний год число людей, ищущих работу на «удаленщике» выросло на 57%.

«Рост средних зарплатных предложений для вакансий с возможностью работы из дома в технических и проектных сферах в первую очередь связан с желанием работодателей расширить географию найма через удаленный формат. Таким образом компании стремятся повышать конкурентоспособность предложений, привлекая лучших специалистов вне зависимости от их локации», — отметил он.

