Кого заставят лечить голову: Минздрав опубликовал страшный список для принудительного лечения

Обновленный список оказался сокращенным. Под действие документа попали водители, сотрудники атомной отрасли, спасатели, машинисты кранов, педагоги, электрики, а также инженеры и рабочие, обслуживающие системы энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения. Кроме того, освидетельствование необходимо шахтерам, нефтедобытчикам и лицам, контактирующим с возбудителями инфекций.

Периодичность прохождения комиссии зависит от конкретной профессии. Например, для одних категорий предусмотрен ежегодный осмотр, а для водителей — предрейсовый контроль перед каждой сменой. Если в ходе планового визита психиатр обнаружит признаки расстройства, наниматель обязан направить сотрудника на внеочередное принудительное освидетельствование.

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов пояснил, что такие меры направлены на безопасность самого работника, коллектива и общества в целом. По его словам, при выявлении тревожных симптомов необходимо своевременно вмешаться и оказать медпомощь. Само освидетельствование проводит исключительно комиссия врачей-психиатров. Доктор медицинских наук Михаил Дробижев отметил, что даже подтвержденное расстройство не всегда препятствует выполнению обязанностей, а подход к каждому пациенту индивидуален. Он добавил, что клиническая картина у людей с одним диагнозом может быть схожей, но общих признаков для всех заболеваний не существует.

Даже при положительном заключении комиссии вердикт не является окончательным приговором. Доцент Пироговского университета Мария Соловьева уточнила, что гражданина могут признать непригодным максимум на пять лет. По истечении этого срока возможно повторное прохождение комиссии с иным результатом.