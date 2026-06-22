Кокаин с логотипом Tesla на пляже: жители Фиджи нашли 62 кг наркотиков у линии прилива

Один из очевидцев, Севулони Тагимоце, рассказал, что сначала не понял, что перед ним наркотики. По его словам, он нашел один из свертков на пляже, у линии прилива.

В зависимости от чистоты вещества стоимость партии может превышать 15 миллионов долларов. Некоторые упаковки были прикреплены к плавучим устройствам, другие — к воздушным шарам — этот способ наркоторговцы используют для переправки небольших партий с крупных судов на малые.

Полиция Фиджи уже отправила 27 найденных на Комо свертков на экспертизу в столицу Суву. На остров Муниа направлена группа правоохранителей для изъятия остальных 35 упаковок. Следователи полагают, что находки могут быть связаны с международными каналами наркотрафика через Тихий океан в направлении Австралии. Устанавливается происхождение и пункт назначения груза.