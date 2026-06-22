Кокаин с логотипом Tesla на пляже: жители Фиджи нашли 62 кг наркотиков у линии прилива
ABC: На пляжах Фиджи нашли 62 кг кокаина с логотипом Tesla стоимостью до $15 млн
На побережье фиджийских островов Комо и Муниа местные жители обнаружили десятки брикетов кокаина общим весом 62 килограмма, сообщает австралийский телеканал ABC. Упаковки были маркированы логотипом Tesla.
Один из очевидцев, Севулони Тагимоце, рассказал, что сначала не понял, что перед ним наркотики. По его словам, он нашел один из свертков на пляже, у линии прилива.
В зависимости от чистоты вещества стоимость партии может превышать 15 миллионов долларов. Некоторые упаковки были прикреплены к плавучим устройствам, другие — к воздушным шарам — этот способ наркоторговцы используют для переправки небольших партий с крупных судов на малые.
Полиция Фиджи уже отправила 27 найденных на Комо свертков на экспертизу в столицу Суву. На остров Муниа направлена группа правоохранителей для изъятия остальных 35 упаковок. Следователи полагают, что находки могут быть связаны с международными каналами наркотрафика через Тихий океан в направлении Австралии. Устанавливается происхождение и пункт назначения груза.