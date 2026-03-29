Кокаиновые акулы терроризируют воды Багамских островов: туристам выдали срочные предупреждения

Сотрудники Института Кейп-Эльютера, базирующегося на Багамских островах, зафиксировали наличие кофеина, кокаина и фармацевтических анальгетиков в организмах акул, обитающих в местных прибрежных водах. Об этом сообщает Science News.

В ходе научной работы специалисты исследовали пробы, взятые у 85 морских хищников. Маркеры кофеина были обнаружены у 27 особей, следы кокаина — у двух, диклофенак выявили в тканях 13 акул, парацетамол — у четырех. Максимальные концентрации вредных веществ зафиксированы у животных, населяющих районы с интенсивным туристическим трафиком, что косвенно подтверждает влияние человеческой деятельности на состояние океана.

Исследование также продемонстрировало изменения в метаболических параметрах хищников, в частности колебания уровня лактата и мочевины. Указанные сдвиги свидетельствуют о физиологическом воздействии химических соединений на организм животных.

Авторы работы поясняют, что акулы вступают в контакт с токсичными веществами, исследуя различные объекты во время перемещений. Химикаты проникают в океаническую среду преимущественно через сточные и грунтовые воды, а также с территорий несанкционированных свалок.

На текущий момент хищники не проявляют признаков интоксикации или немотивированной агрессии. Тем не менее препараты имеют свойство аккумулироваться в тканях, и отдаленные последствия остаются непредсказуемыми. Загрязнение морской экосистемы уже негативно сказывается на флоре и фауне океана, а в долгосрочной перспективе может затронуть людей, употребляющих морепродукты в пищу.