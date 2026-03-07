Коксаки, грипп В и «Стратус» атакуют россиян: названы главные вирусные угрозы весны
Профессор Шахмарданов: в марте ожидается активизация вируса гриппа В в России
Фото: [Врач делает укол/Медиасток.рф]
Весна 2026 года обещает быть богатой не только на солнце, но и на респираторные угрозы. Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов, как пишет ЯСИА, представил развернутый прогноз по вирусам, которые будут доминировать в ближайшие недели. Сезон простуд, как выясняется, даже не думает заканчиваться.
Вторая волна гриппа: в бой идет грипп В
Главный сюрприз весны, по словам эксперта, — активизация вируса гриппа В. Если всю зиму страну терроризировал «гонконгский» грипп А (H3N2) и его «свиной» собрат А (H1N1)pdm09, то теперь эстафету принимает другая разновидность. Роспотребнадзор официально предупреждает: именно с конца февраля — в марте стоит ждать очередной волны заболеваемости, спровоцированной гриппом В. Хотя он не способен вызвать пандемию и распространяется медленнее, крупные вспышки вполне реальны, а расслабляться с ним точно не стоит.
Ковид мутирует: что нового у «Омикрона»
Коронавирус, как подчеркивает профессор, никуда не делся. На начало февраля 2026 года в 99% случаев в России выявляется штамм XFG, получивший название «Стратус». Эволюция вируса привела к любопытным изменениям: он стал заразнее, но, к счастью, для большинства — менее опасным.
- Три кита нового штамма:
- Повышенная трансмиссивность (заражает больше людей за единицу времени);
- Иммунное ускользание (повторные заражения случаются чаще);
- Тропность к верхним дыхательным путям (пневмонии редки, зато в топе фарингиты и ларингиты).
Симптомы «Стратуса» теперь чаще напоминают простуду с подвохом: боль и першение в горле, осиплость вплоть до потери голоса, насморк, кашель и длительная слабость до 10 дней. Температура обычно держится в пределах 37-38°C, а к респираторным проявлениям могут добавиться диарея или вздутие живота.
Коксаки и «букет» ОРВИ: кто еще в строю
Весной традиционно ожидается рост энтеровирусных инфекций. В этом году, по прогнозам, активизируется вирус Коксаки. Профессор Шахмарданов обращает особое внимание на его коварство: у взрослых инфекция часто протекает атипично. Вместо характерной сыпи — сильная боль в горле, из-за чего болезнь путают с ангиной и начинают неправильно лечить. У детей, напротив, сыпь проявляется ярко.
Помимо этого, в воздухе сохранится циркуляция привычного набора респираторных агентов:
- Риновирусы (их доля сейчас растет);
- Аденовирусы;
- РС-вирусы и метапневмовирусы;
- Вирусы парагриппа.
Что реально важно знать и как защищаться
Хорошая новость от эксперта: новых сверхопасных вирусов, способных вызвать пандемию, весной 2026 года не ожидается. Мутации гриппа не сделали его страшнее — исследования центра «Вектор» подтвердили, что вакцины сохраняют эффективность на уровне 80%. Грипп В не несет пандемических рисков, а COVID-19 эволюционировал в сторону баланса: высокая заразность при сниженной тяжести.
Однако группа риска (пожилые и люди с хроническими заболеваниями) остается уязвимой. А главная опасность Коксаки, как подчеркивают врачи, — в неправильной диагностике и самолечении антибиотиками.
Меры профилактики, которые работают прямо сейчас
С вакцинацией от гриппа в конце февраля уже опоздали — иммунитет не успеет сформироваться. Но на будущее ориентир остается прежним: прививку лучше делать в сентябре–октябре.
Актуальная защита сейчас строится на простых, но работающих правилах:
- Гигиена рук. Вирусы часто попадают на слизистые через грязные руки. Мыло и антисептики — лучшие друзья.
- Маски в транспорте. В магазинах, поликлиниках и автобусах маска (с заменой каждые 2 часа) значительно снижает риски.
- Проветривание. Свежий воздух снижает концентрацию вирусов в помещениях.
- Домашний режим. При первых симптомах лучше остаться дома и вызвать врача, а не геройствовать на работе.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подтвердил вспышку в Волжском интернате.