Коксаки, грипп В и «Стратус» атакуют россиян: названы главные вирусные угрозы весны

Весна 2026 года обещает быть богатой не только на солнце, но и на респираторные угрозы. Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов, как пишет ЯСИА , представил развернутый прогноз по вирусам, которые будут доминировать в ближайшие недели. Сезон простуд, как выясняется, даже не думает заканчиваться.

Вторая волна гриппа: в бой идет грипп В

Главный сюрприз весны, по словам эксперта, — активизация вируса гриппа В. Если всю зиму страну терроризировал «гонконгский» грипп А (H3N2) и его «свиной» собрат А (H1N1)pdm09, то теперь эстафету принимает другая разновидность. Роспотребнадзор официально предупреждает: именно с конца февраля — в марте стоит ждать очередной волны заболеваемости, спровоцированной гриппом В. Хотя он не способен вызвать пандемию и распространяется медленнее, крупные вспышки вполне реальны, а расслабляться с ним точно не стоит.

Ковид мутирует: что нового у «Омикрона»

Коронавирус, как подчеркивает профессор, никуда не делся. На начало февраля 2026 года в 99% случаев в России выявляется штамм XFG, получивший название «Стратус». Эволюция вируса привела к любопытным изменениям: он стал заразнее, но, к счастью, для большинства — менее опасным.

Три кита нового штамма:

Повышенная трансмиссивность (заражает больше людей за единицу времени); Иммунное ускользание (повторные заражения случаются чаще); Тропность к верхним дыхательным путям (пневмонии редки, зато в топе фарингиты и ларингиты).



Симптомы «Стратуса» теперь чаще напоминают простуду с подвохом: боль и першение в горле, осиплость вплоть до потери голоса, насморк, кашель и длительная слабость до 10 дней. Температура обычно держится в пределах 37-38°C, а к респираторным проявлениям могут добавиться диарея или вздутие живота.

Коксаки и «букет» ОРВИ: кто еще в строю

Весной традиционно ожидается рост энтеровирусных инфекций. В этом году, по прогнозам, активизируется вирус Коксаки. Профессор Шахмарданов обращает особое внимание на его коварство: у взрослых инфекция часто протекает атипично. Вместо характерной сыпи — сильная боль в горле, из-за чего болезнь путают с ангиной и начинают неправильно лечить. У детей, напротив, сыпь проявляется ярко.

Помимо этого, в воздухе сохранится циркуляция привычного набора респираторных агентов:

Риновирусы (их доля сейчас растет);

Аденовирусы;

РС-вирусы и метапневмовирусы;

Вирусы парагриппа.

Что реально важно знать и как защищаться

Хорошая новость от эксперта: новых сверхопасных вирусов, способных вызвать пандемию, весной 2026 года не ожидается. Мутации гриппа не сделали его страшнее — исследования центра «Вектор» подтвердили, что вакцины сохраняют эффективность на уровне 80%. Грипп В не несет пандемических рисков, а COVID-19 эволюционировал в сторону баланса: высокая заразность при сниженной тяжести.

Однако группа риска (пожилые и люди с хроническими заболеваниями) остается уязвимой. А главная опасность Коксаки, как подчеркивают врачи, — в неправильной диагностике и самолечении антибиотиками.

Меры профилактики, которые работают прямо сейчас

С вакцинацией от гриппа в конце февраля уже опоздали — иммунитет не успеет сформироваться. Но на будущее ориентир остается прежним: прививку лучше делать в сентябре–октябре.

Актуальная защита сейчас строится на простых, но работающих правилах:

Гигиена рук. Вирусы часто попадают на слизистые через грязные руки. Мыло и антисептики — лучшие друзья.

Маски в транспорте. В магазинах, поликлиниках и автобусах маска (с заменой каждые 2 часа) значительно снижает риски.

Проветривание. Свежий воздух снижает концентрацию вирусов в помещениях.

Домашний режим. При первых симптомах лучше остаться дома и вызвать врача, а не геройствовать на работе.

