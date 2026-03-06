Четыре случая пневмонии и 34 ОРВИ: Роспотребнадзор подтвердил вспышку в Волжском интернате

В Волжском психоневрологическом интернате произошла вспышка респираторных заболеваний. Региональное управление Роспотребнадзора официально подтвердило, что в период с 14 по 24 февраля в учреждении были зарегистрированы случаи пневмонии и ОРВИ.

Согласно официальному ответу ведомства от 5 марта, четыре получателя социальных услуг были госпитализированы с подтвержденным диагнозом «пневмония». Кроме того, при обследовании выявили признаки острых респираторных вирусных инфекций у 29 пациентов и у пятерых сотрудников интерната. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что летальных исходов за указанный период не зафиксировано, а ситуация остается на контроле управления.

Однако данные комитета социальной защиты населения расходятся с информацией надзорного ведомства. В ответе за подписью директора «Дома социального обслуживания» (новое название ПНИ) Сергея Калашникова указывается, что с 21 по 28 февраля были госпитализированы девять проживающих с легким течением ОРВИ. Еще у 26 человек анализы выявили инфекционные заболевания, но без клинических признаков ОРВИ. Тех пациентов, кто был госпитализирован первыми для обследования по эпидпоказаниям и не имел симптомов, уже вернули в учреждение.

На своей официальной странице в соцсети Волжский ПНИ также сообщил о девяти госпитализированных с легкой формой ОРВИ. При этом в учреждении заявили, что среди сотрудников заболевших нет, хотя на больничном находятся шесть человек по разным причинам — ни у одного из них нет ни пневмонии, ни подтвержденного инфекционного заболевания.

В интернате пояснили, что еще 20 февраля по предписанию Роспотребнадзора там усилили профилактические мероприятия и приостановили массовые мероприятия. Было проведено обязательное обследование всех проживающих, по итогам которого заболевания выявили только у четырех человек.

Несмотря на официальные заявления, бывшие сотрудники ПНИ сообщают, что на воротах учреждения висит табличка с надписью «Карантин». В комитете соцзащиты не стали уточнять, закрыт ли интернат на карантин, но подтвердили, что там усилены меры безопасности. В ведомстве рассказали, что в учреждении проводят полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая медикаментозную профилактику инфекций, а также заключительную дезинфекцию силами специализированной организации с контролем проб.

