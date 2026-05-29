«Коктейль на пляже»: Александр Рогов объявил платье в пол и вьетнамки главным дуэтом лета

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал россиянам самое трендовое сочетание на грядущий летний сезон. По мнению модного эксперта, настоящим хитом 2026 года станет неожиданный контраст — элегантное макси в паре с пляжными шлёпанцами. Своё наблюдение и примеры удачных образов он разместил в Telegram-канале, за которым следят более 185 тысяч человек.

Главный дуэт сезона

В своём посте стилист объяснил подписчикам, что самым трендовым сочетанием предстоящего лета станет платье в пол, надетое вместе с вьетнамками. При этом он уточнил, что образ будет идеальным, если выбрать для этого коктейльное или вечернее платье. Парадоксальный микс роскоши и простоты — именно то, что будет на пике популярности в тёплые месяцы.

Визуальные подсказки от эксперта

Чтобы модницы лучше поняли концепцию, Александр Рогов продемонстрировал в своём канале удачные примеры подобных луков. На опубликованных кадрах модели позировали в классических и ярких нарядах — с принтами и блестящей фурнитурой. Что касается обуви, эксперт выбрал самый простой и доступный вариант: на девушках были чёрные, коричневые и кремовые вьетнамки. Противопоставление вечернего шика и ультра-повседневной обуви уже окрестили главным стайлинг-трюком сезона.

Чем ещё удивлял стилист ранее

Александр Рогов часто радует своих подписчиков необычными модными советами. Ранее он назвал самым «освежающим» оттенком лета бирюзово-ментоловый, а главным аксессуаром весны и лета — фартук. Кроме того, эксперт регулярно рассказывает о трендовых сочетаниях и моде на поношенные вещи, призывая не бояться экспериментировать.