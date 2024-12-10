Кол-центры по заказу СБУ сообщали о «минированиях» вокзалов в России

Незаконные кол-центры выполняли заказы Службы безопасности Украины (СБУ) и осуществляли обзвоны, в которых сообщали о заложенных в России бомбах. Об этом пишет RT .

Задержанный руководитель московского офиса организации Яков Кесельман рассказал, что работа в международной мошеннической сети кол-центров ведется в том числе и совместно с СБУ. Именно по указке безопасников сотрудники обзванивали аэропорты и вокзалы, сообщая о минировании. У них была цель только звонить, другую работу выполняли в СБУ.

«Сотрудники СБУ передавали... списки транспортной инфраструктуры России... железнодорожных вокзалов... аэропортов для того, чтобы сотрудники кол-центров обзвонили и дали ложную информацию о минировании», — рассказал Кесельман.

Также сотрудники кол-центров получали задания на проведения соцопросов в Telegram-каналах, в том числе с целью запугивания россиян.

Напомним, недавно ФСБ РФ раскрыла международную преступную сеть кол-центров, задействованных в минированиях и других действиях по всему миру.

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