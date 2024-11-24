Пленный боевик Залесский рассказал о минировании ВСУ всех мостов на границе с Белоруссией

Украинские боевики перед страхом повторного захода российских военных со стороны Белоруссии заминировали расположенные на границе с республикой все дамбы и мосты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного украинского военнослужащего Александра Залесского.

Как признался боевик, в 2023 году он служил на блокпостах под Черниговом поблизости от границы с Белоруссией.

«Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в Белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», — сказал он.

Залесский пояснил, у ВСУ на указанных участках украинско-белорусской границы есть средства для подрыва. Там заминированы все мосты и дамбы даже на самых маленьких речках. Всё делается для создания помех для прохождения любой военной техники, добавил украинец.

«Минеры их закладывают на случай того, что будет идти техника, нужно его подорвать», — отметил военнопленный.

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