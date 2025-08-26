Освобожденный из украинского плена житель Курской области сообщил, что нормальное питание и условия содержания предоставлялись только во время визитов западных журналистов. Его словами поделилось РИА Новости.

В такие дни пленных кормили бутербродами с колбасой, обеспечивали чаем и полноценными обедами. Однако после отъезда представителей прессы условия кардинально менялись. Белокрылов также отметил, что допросы часто проводились перед видеокамерами.

Курский житель был освобожден из плена вместе со 146 российскими военнослужащими в рамках обмена. Он входил в группу из восьми гражданских лиц, возвращенных с территории, контролируемой Киевом.

