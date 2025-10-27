Колбу с младенцем в формалине 10-летней давности нашли в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области, в одном из садовых товариществ, обнаружили стеклянную колбу, в которой находились останки младенца, залитые формалином. Об этом проинформировало издание 78.ru .

Источник сообщил, что в лесополосе вблизи СНТ «Связист» была обнаружена стеклянная колба, в которой находились останки новорожденного, сохраненные в формалине. Предположительно, они могли пролежать в земле не менее десяти лет.

Согласно информации из источника, находка может быть признана экспонатом, поскольку в прошлом дома в СНТ предоставлялись в аренду медицинским работникам.

Колбу с содержимым уже отправили в морг для проведения вскрытия. Специалисты сейчас выясняют все детали, связанные с обнаружением опасного предмета.