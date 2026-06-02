Колхозный сервис: почему туристы отказываются ехать в Анапу, несмотря на открытие сезона

В конце мая мэр Анапы Светлана Маслова подписала постановление об открытии купального сезона на всех пляжах курорта. Роспотребнадзор уже одобрил 15 пляжей, еще 29 проходят экспертизу. Власти продолжают отсыпать новым песком 12 километров береговой линии — от центра города до Витязево. Однако местные жители и туристы встретили эти новости скептически, не скрывая разочарования в соцсетях, передает портал 93.ru ⁠.

Горожане утверждают, что от знаменитых золотых песков после отсыпки не осталось и следа. Туристы же открыто заявляют, что не поедут в Анапу. Главные претензии — грязь, переполненные мусорные баки, запах канализации на набережной. Один из комментаторов прямо высказался о состоянии пляжей.

Люди возмущаются общим уровнем сервиса в Краснодарском крае и высокими ценами. Резкие высказывания звучат и в адрес самого южного побережья.

«Приедешь белым и с деньгами, уедешь черным и без денег. „Лучший“ отдых», — гласит еще один комментарий.

Кто-то признается, что доходы упали вдвое, и теперь отпуск планируют провести в лесу или на даче, а не у моря. Добавляет пессимизма и прогноз погоды: дожди и температура воздуха не выше плюс 22 градусов днем. Море, по данным синоптиков, пока прогрелось лишь до 18 градусов.