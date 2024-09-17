Количество автобусов на маршруте № 1222 в Балашихе увеличено почти в два раза

Об этом стало известно во время транспортного часа, который заместитель главы Балашихи Алексей Ковалёв провёл с жителями микрорайона Алексеевская роща и квартала Лукино.

В утренний и вечерний часы пик интервалы следования микроавтобусов сокращены путём увеличения числа машин на маршруте № 1222 из квартала Лукино до Щелковского шоссе.

«Жители хотят нормальной транспортной работы межрегионального маршрута № 1222. Директор автоколонны Мострансавто Сергей Вятер рассказал, что число маршруток увеличено с 13 до 22», — сказал Алексей Ковалёв.



Такие встречи с приглашением руководителей транспортных компаний микрорайоне Алексеевская роща будут проходить еженедельно до нормализации транспортной работы.



По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители регулярно проводят встречи по актуальным вопросам с жителями разных районов городского округа.