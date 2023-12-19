Количество дорогих квартир для аренды в Москве сократилось больше чем на 60%

Число квартир элитного класса для аренды в столице сократилось более, чем на 60% за год. Соответствующее заявление сделали представители агентства «Intermark Аренда» в беседе с РИА Новости .

Там сообщили, что в текущем году спрос на такие квартиры усиленно «вымывал» предложение. В конце ноября предложение на элитном рынке продолжило снижение и показало на 11% меньше в течение месяца. В общей сложности, за 2023-й год количество квартир на московском рынке сократилось на 64%, сообщили в агентстве.

Представитель также добавил, что скачок спроса усложняет съем еще сильнее. Он уточнил, что срок экспозиции дорогих квартир за текущий год сократился больше, чем в 2 раза – год назад арендаторы отбирали варианты более 2 месяцев, в то время, как сейчас этот срок сократился до месяца.

Вместе со спросом растет и стоимость, сообщили представители. Аренда столичных элитных квартир за год подорожала на 16%, и составила около 375 тысяч рублей. Самые дорогие предложения в Арбат-Кропоткинской, в то время, как самые доступные – в Краснопресненском районе, заключили в агентстве.