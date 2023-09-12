Количество отравившихся готовой едой из доставки в Питере выросло до 274 человек
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Роспотребнадзор сообщил о росте количества случаев острой кишечной инфекции в Питере после употребления в пищу готовой еды Greenbox из доставки. Подробности рассказало ТАСС.
По данным на 12 сентября, в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии зарегистрировано 274 случая отравления. При этом сообщается, что трое пострадавших – дети. Сейчас в стационарах городских больниц находятся 137 человек, включая детей, у 58 пациентов обнаружили Salmonella.
Приморский районный суд уже зарегистрировал дело о правонарушении в отношении компании-производителя готовой еды Greenbox. Проведенная в помещениях организации проверка обнаружила множество нарушений, среди которых неправильное хранение продуктов, мухи и тараканы.