Количество отравившихся готовой едой из доставки в Питере выросло до 274 человек

Роспотребнадзор сообщил о росте количества случаев острой кишечной инфекции в Питере после употребления в пищу готовой еды Greenbox из доставки. Подробности рассказало ТАСС .

По данным на 12 сентября, в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии зарегистрировано 274 случая отравления. При этом сообщается, что трое пострадавших – дети. Сейчас в стационарах городских больниц находятся 137 человек, включая детей, у 58 пациентов обнаружили Salmonella.

Приморский районный суд уже зарегистрировал дело о правонарушении в отношении компании-производителя готовой еды Greenbox. Проведенная в помещениях организации проверка обнаружила множество нарушений, среди которых неправильное хранение продуктов, мухи и тараканы.