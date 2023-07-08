Количество подмосковных населенных пунктов без света перевалило за 100

В Московский области продолжают устранять последствия мощного ливня и шквалистого ветра, обрушившихся на регион минувшей ночью.

Как информирует ТАСС со ссылкой на прокуратуру Подмосковья, из-за урагана в настоящее время без света или частично без света находятся 9 городских округов и 116 населенных пунктов.

«В результате произошло отключение электроснабжения в 116 населенных пунктах в 9 городских округах. В настоящее время оперативные службы выполняют работы по ликвидации последствий непогоды», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве Московской области уточнили, что все поврежденные разбушевавшейся стихией объекты инженерной инфраструктуры будут восстановлены в максимально оперативные сроки.

Напомним, в ночь на 8 июля на Московскую область накрыл мощнейший ливень, сопровождавшийся ураганным ветром. В Коломне молния попала в дерево, пострадала женщина.