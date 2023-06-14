Количество погибших от суррогатной водки в Тюмени увеличилось

Следователи СКР по Тюменской области установили еще два летальных исхода после распития поддельной алкогольной продукции, сообщает nashgorod.ru .

С января текущего года алкогольная продукция, на которой были этикетки «Родники Сибири» и «Царская Охота», вызвала смертельное отравление у четырех человек.

Представители регионального СКР отметили, что в ходе расследования дела, специалистами ведомства установлено еще два случая отравления контрафактной водкой с летальным исходом.

Сейчас данное дело лично контролирует руководитель следственного управления СК России по Тюменской области А. А. Кубляков.

Ранее источник сообщал, что от вышеупомянутой спиртосодержащей продукции умерло два человека — мужчина 1989 г. р. и женщина 1961 г. р.

Напомним, что за последнее время это уже не первый суррогатный алкоголь в России, после распития которого погибли люди. Также идет разбирательство, связанное с производством смертельного сидра, который также вызвал летальные исходы.