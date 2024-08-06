Количество пострадавших из-за ДТП в Армавире увеличилось до 14 человек

Во вторник, 6 августа, в Армавире произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой трагические последствия.

Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате столкновения грузовика, легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали 14 человек, из них 6 детей. Два человека, включая ребенка, погибли на месте, о чем пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что В ДТП с микроавтобусом в Армавире пострадали 11 человек.

После аварии они были доставлены в больницы города. Остальным оказали необходимую помощь на месте происшествия. Среди госпитализированных нет пациентов в тяжелом состоянии. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело.