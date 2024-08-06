В ДТП с микроавтобусом в Армавире пострадали 11 человек

Еще два погибли, о чем пишет ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС РФ по региону. Известно, что авария произошла из-за столкновения грузовика, легковушки и микроавтобуса.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на одной из трасс Краснодарского края. Как сообщили в экстренных службах, в микроавтобусе находились 17 человек, а в легковом автомобиле — 5. По предварительным данным, в результате аварии пострадавшими оказались 11 человек. Два пассажира скончались, среди них есть ребенок. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и деблокировали тела погибших из транспортных средств.

На месте работали 31 спасатель и 10 единиц техники. Движение на трассе не перекрывалось. Ранее сообщалось о том, что виновник смертельного ДТП в Одинцово предстанет перед судом.