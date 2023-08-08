Количество пострадавших из-за взрыва газа в астраханском доме увеличилось до 13

Как пишет «Газета.ру» , создан пункт временного размещения, организовано питание и спальные места. Решение о подаче электроэнергии и водоснабжения будет принято в течение суток.

При взрыве газа в одном из жилых домов Астрахани число пострадавших возросло. Их количество на данный момент составляет 13 человек. Информацией об этом также поделился Игорь Бабушкин. Он занимает должность губернатора Астраханской области. Соответствующие данные опубликованы им в социальных сетях.

Сообщается, что у пострадавших зафиксировано постстрессовое состояние. Всем оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы с ожогами рук в отделение Александро-Мариинской больницы.

Важно отметить, что в доме проживали 216 человек, из них 43 ребенка.