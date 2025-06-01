Количество пострадавших в результате подрыва моста в Брянской области увеличилось до 22 человек

В результате обрушения моста в Брянской области число пострадавших возросло до 22 человек. Об этом передает SHOT. Состояние троих из них крайне тяжелое. Все пострадавшие — пассажиры поезда, который в момент взрыва находился под мостом.

Согласно информации, полученной от канала в Telegram, инцидент произошёл в двух точках. Предположительно, злоумышленники установили четыре взрывных устройства: два на опоре моста и два на рельсах. В результате столкновения с первым проходящим поездом произошло обрушение моста.

В данный момент сотрудники спасательных служб проводят осмотр повреждённых конструкций. К месту происшествия направляются дополнительные бригады скорой помощи из соседних районов.

Информация дополняется…