Значительное увеличение предложений в сфере глэмпинга зафиксировали в Подмосковье

Число предложений в сфере глэмпинга в Московской области увеличилось на 80% в сравнении с прошлогодним показателем, сейчас в регионе доступно 74 объекта. Об этом стало известно на рабочем совещании по теме «Глэмпинг», которое прошло в областном Мининвесте.

Участниками мероприятия стали представители ведомства, компаний-операторов глэмпингов и производственных предприятий, нацеленных на этот сектор, а также инвесторы.

«Московская область является лидером в России по количеству предложений в сфере глэмпинга. <…> 19 производственных предприятий выпускают модульные объекты по уникальным технологиям. Мы видим интерес бизнеса к дальнейшему развитию глэмпинга в регионе и готовы активно содействовать этим инициативам», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, чтобы повысить интенсивность развития сферы, важно сделать отдельные цифровые сервисы которые упростят и ускорят запуск проектов. В ходе встречи также была затронута тема разработки отдельных мер поддержки для глэмпинга, а также совершенствования нормативного регулирования ведения деятельности. Участники мероприятия приняли решение разработать электронные сервисы для данной сферы и разместить их на Инвестпортале, РПГУ, Инвестиционной карте региона.

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