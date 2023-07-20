Количество российских туристов в Турции может снизиться из-за цен на отдых

Стоимость летней путевки в Турцию для россиян увеличилась на 47 процентов. Как рассказал президент РСТ Илья Уманский, ожидалось, что в 2023 году Турцию посетят около семи миллионов туристов, но теперь показатели, вероятно, достигнут прошлого года и составят около пяти миллионов туристов.

Уманский также рассказал, что проживание в самой Турции увеличилось на 30 процентов, а остальной рост цен произошел из-за курсов валют. Если прошлым летом отдых в Турции обходился 170 тысяч рублей, то в этом году на него придется потратить примерно 250 тысяч рублей.