Количество самозанятых увеличилось в Московской области более чем на сорок тысяч за лето

За это лето количество самозанятых Подмосковья увеличилось более чем на 44 тысячи, рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. На сегодняшний день их число составляет 586 тысяч.

«Всего же с начала года этот показатель увеличился на 105 тысяч. В процентном соотношении рост составил почти 22%», — добавила Зиновьева.

Она также напомнила, что в регионе до конца года ведется прием заявок на получение субсидий при выходе на маркетплейсы. Получить поддержку размером до 500 тысяч рублей могут не только субъекты МСП, но и самозанятые.

«В рамках данной поддержки бизнес может компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров. Участие в программе принимают 13 крупнейших торговых онлайн-площадок, в том числе OZON, СберМегаМаркет, Wildberries и Яндекс.Маркет», — отметила зампред.

Кроме того, самозанятые могут воспользоваться услугами и сервисами областного центра «Мой бизнес», созданного в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Узнать подробности о поддержке можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.