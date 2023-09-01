Количество случаев опасных заболеваний животных снизилось в Московской области
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Количество очагов высокоопасных заболеваний животных в Подмосковье за последние пять лет снизилось на 82%, сообщили в областном Минсельхозпроде. Число зарегистрированных случаев заражения бешенством животных сократилось на 88% благодаря мерам профилактики.
«Еще пять лет назад их было 300 в год, сейчас ежегодно мы фиксируем не более 13 случаев. Это говорит о высокой эффективности и слаженности действий Госветслужбы», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Отметим, что к опасным заболеваниям животных относятся бешенство, грипп птиц, африканская чума свиней, лейкоз и другие. Ветеринары советуют проводить иммунизацию животных от бешенства всем питомцам вне зависимости от того, контактируют ли они с другими животными.