Количество технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения уменьшилось в Подмосковье

Число технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения Московской области за неделю снизилось на 19%, сообщили в областном Министерстве ЖКХ. За этот период на контроль ГКУ МО «МОС АВС» было поставлено 222 (276 на прошлой неделе) технологических сбоев.

В ведомстве уточнили, что оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 48 выездов в населенные пункты региона. Из числа всех нарушений 44 касались обеспечения потребителей холодной и горячей водой, 48 — теплом, 130 — электричеством. Все из них уже удалось устранить. Сотрудники учреждения также провели 32 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.