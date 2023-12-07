Количество участников проекта «Активное долголетие» в Подмосковье превысило 300 тысяч

Губернаторский проект «Активное долголетие» продолжает активно развиваться в Подмосковье, на сегодняшний день уже триста тысяч жителей старшего поколения знают секрет активного долголетия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

Глава ведомства Людмила Болатаева отметила, что в 2021 году число участников было в 2 раза меньше, а сегодня этот проект продолжает объединять все больше жителей региона.

Среди «серебряных» жителей региона очень популярны зимние виды спорта — катание на коньках, лыжах, игра в керлинг. Однако в топе остается бассейн, скандинавская ходьба и конечно же экскурсии.

В проект можно попасть проактивно. Как только мужчине исполнилось 60 лет, а женщине — 55, можно в любой удобный день обратиться в ближайший клуб «Активное долголетие», где вас сразу запишут на понравившееся занятие.