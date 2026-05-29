Коляска ушла на дно: во Владимире женщина с годовалым малышом провалилась в шахту лифта

Шокирующее ЧП на улице Лакина: 34-летняя горожанка зашла в кабину лифта вместе с детской коляской и моментально провалилась вниз. На месте работают следователи, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РБК .

Семейная прогулка обернулась падением в бездну

Вечером 29 мая во Владимире едва не произошла страшная трагедия. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, 34-летняя местная жительница вместе с годовалым ребенком в коляске заходила в лифт надземного пешеходного перехода возле дома № 2 по улице Лакина. Едва женщина переступила порог, как пол под ней буквально исчез — кабина отсутствовала, и мать с младенцем рухнули на дно глубокой лифтовой шахты.

На место экстренно прибыли спасатели и медики. Пострадавших удалось оперативно извлечь из ловушки. В СК РФ по Владимирской области поспешили успокоить общественность: оба выжили, «угрозы для жизни пострадавшей и ребенка не имеется». В данный момент врачи проводят комплексное обследование, чтобы установить тяжесть полученных травм и переломов.

Реакция силовиков: уголовное дело и жесткие проверки

Следователи регионального СК немедленно оцепили опасный пешеходный переход. По результатам первоначального осмотра места происшествия было принято решение о жестком правовом реагировании.

Меры, предпринятые правоохранительными органами: