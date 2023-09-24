Коляску российского спортсмена-паралимпийца дважды сломали при перелете из Сочи в Москву

Как передает телеканал РЕН, молодому человеку сломали инвалидную коляску во время перелета из Москвы в Сочи и обратно. При этом в авиаперевозчике не торопятся возместить инвалиду понесенные им убытки.

«После перелета сотрудники аэропорта достали его коляску в ужасном виде. Она полностью перегнута, перекошена», — уточнил Руденко.

Спортсмен отметил, что документы для компенсации собрали быстро, однако на требование полностью возместить ущерб в авиакомпании-перевозчике отреагировали, мягко говоря, негативно. Мужчина сетует, что пока вынужден находиться дома, ибо лишен средства передвижения. В то же время, несколько дней назад процесс по возмещению полученного ущерба вроде как пришел в движение.