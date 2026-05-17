Сфера международных авиаперевозок столкнулась с масштабным системным кризисом, который эксперты характеризуют как фазу управляемого хаоса. Негативные факторы затронули ключевые транспортные узлы, что напрямую угрожает сорвать отпускные планы множества туристов, включая граждан России, использующих транзитные маршруты. Об этом пишет Турпром .

Топливный кризис и дефицит воздушных судов

Основным триггером коллапса стало резкое удорожание авиационного керосина, спровоцированное обострением геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Это привело к вынужденному сокращению пропускной способности воздушных гаваней Европы приблизительно на 10%. Ситуацию усугубляет острый дефицит лайнеров у крупнейших авиастроителей. Корпорация Boeing из-за череды расследований и технологических сбоев сорвала график поставок на 65%, а концерн Airbus не справляется с объемом скопившихся заказов. Кроме того, из-за обнаруженного заводского дефекта двигателей Pratt & Whitney GTF перевозчики массово приостановили полеты сотен новейших самолетов Airbus A320neo. В таких условиях любая мелкая поломка запускает каскад многодневных задержек по цепочке.

Коллапс в аэропортах Турции и на Ближнем Востоке

Повышенная нагрузка привела к критическому перегреву популярнейших туристических хабов. В турецких аэропортах фиксируются массовые отмены рейсов и изменение маршрутных сеток, при этом свободные билеты в Анталью и европейские хабы раскуплены на недели вперед. Из-за транспортного тупика отели Антальи уже несут колоссальные убытки от массового аннулирования броней. Не менее сложная обстановка наблюдается в арабских транзитных узлах, включая Дубай. Местные багажные терминалы перестали справляться с лавинообразным потоком чемоданов, а стоимость перелетов демонстрирует стремительный рост.

Риски на региональных направлениях

Особенно уязвимыми в условиях кризиса оказались небольшие региональные авиакомпании, такие как Air Serbia и FlyOne. Имея ограниченный воздушный флот, эти перевозчики не обладают резервными мощностями. В результате выход из строя всего одного самолета ломает сетку вещания и оборачивается многодневным ожиданием вылета для сотен российских пассажиров, следующих стыковочными рейсами.

Защитные меры и рекомендации для вылетающих

В сложившейся ситуации профильные специалисты советуют пассажирам проявлять максимальную бдительность и использовать инструменты самоконтроля. В частности, рекомендуется за 24 часа до отправления лично отслеживать фактическое нахождение и статус своего самолета по бортовому номеру через специализированный онлайн-сервис FlightRadar24. Кроме того, при планировании пересадок через сверхзагруженные хабы в Стамбуле, Дохе или Дубае туристам необходимо иметь при себе достаточный запас наличной валюты на случай сбоев в работе банковских терминалов.