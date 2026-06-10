В истории с застрявшими из-за коллапса в аэропорту Сочи путешественниками развернулась новая драма. Группа туристов, купивших тур в Абхазию с перелетом до Сочи, должна была вылететь из Санкт-Петербурга в ночь на 8 июня, но рейс отменили из-за ограничений в аэропорту. Туроператор перенес вылет на 11 июня, однако отдых заканчивался уже 14-го, и турагент попросила пересадить клиентов на ближайший рейс.

Как рассказала турагент изданию Profi.Travel, после звонка в авиакомпанию туристов сначала пересадили на вечерний рейс 8 июня, но затем вернули на прежний, объяснив, что перелет покупался в составе турпакета, а значит пересадками должен заниматься туроператор. Тот в итоге предложил тот же рейс на 17:45 8 июня. Агент и туристы согласились, однако практически до самого вылета заявка оставалась со статусом «В работе», и никто не мог понять, ехать им в аэропорт или нет. Никакой информации ни агенту, ни клиентам не давали.

На следующий день, 9 июня, выяснилось, что туристы все-таки должны были улететь накануне. Однако, по словам агента, ни в бронировании у туроператора, ни в личном кабинете на сайте авиакомпании этой информации не было, так же как и маршрутных квитанций и СМС-оповещений. Сегодня туроператор связался с турагентом, чтобы выяснить, почему ее клиенты не явились на рейс. Агент, в свою очередь, поинтересовалась, как туристы могли узнать о пересадке без какого-либо подтверждающего документа. В ответ ей посоветовали срочно написать в личный кабинет, где обращение рассмотрят.

В итоге туроператор отправил агента решать вопрос о пересадке в авиакомпанию, а та отправила обратно к туроператору. Агент и туристы не понимают, что делать — вылет 11 июня их по-прежнему не устраивает.

Куда обращаться туристам и кто должен возмещать убытки

Руководитель компании «Юристы для турбизнеса „Байбородин и партнеры“ Александр Байбородин пояснил, что однозначного ответа в таких ситуациях нет. По закону туроператор отвечает за все услуги, но при этом в билете туриста указано, что это договор перевозки между ним и авиакомпанией, а в статье 9 отраслевого закона есть фраза о том, что туроператор отвечает, если законом не установлено, что ответственность несет третье лицо.

Юрист подчеркнул, что на практике именно авиакомпания, а не туроператор решает операционные срочные вопросы, хотя турист имеет право обращаться к обоим.

Говоря об аннуляции тура, Байбородин отметил, что при невозможности оказания услуг по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, туроператор вправе удержать фактически понесенные расходы. Однако суд будет исследовать степень осмотрительности туроператора и его действия. Если суд решит, что поездка не состоялась именно по вине оператора, может быть вынесено решение о взыскании с него средств.