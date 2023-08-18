Колледж «Коломна» попал в топ-500 участников проекта «Лига Знаний: школы и колледжи»

Представители колледжа «Коломна» участвовали во всероссийском интеллектуальном турнире Движения Первых и Российского общества «Знание» и вошли в перечень 500 лучших. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета на официальной странице в соцсети.

За активное участие учебное заведение получило награды и призы. В их числе цифровые пособия по семи предметам на выбор. Их предоставило издательство «Просвещение».

Кстати, колледж находится в составе промышленного образовательного кластера, который открыли в округе в апреле этого года. Стартовой площадкой стал Коломенский завод, где создали базовую кафедру «Технология машиностроения». Гендиректор предприятия Игорь Щедров и руководитель колледжа Михаил Ширкалин подписали соглашение о сотрудничестве. Учебное заведение готовит специалистов по рабочим профессиям, в том числе и по программам профессионалитета.

Этот проект поддерживает администрация Коломны и руководители местных предприятий.