Колледж, пострадавший от взрыва в Сергиевом Посаде, восстановят к началу учебного года

Образовательное учреждение получило значительные повреждения в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде.

«Пострадала серьезно крыша производственных мастерских и оконные проемы главного и первого учебных корпусов. Сейчас уже составлена дефектная ведомость. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и министра образования региона Ильи Бронтейша до 1 сентября все будет восстановлено», — рассказала директор Сергиево-Посадского колледжа Галина Носырева.

Также она выразила благодарность председателю Совета депутатов Сергиево-Посадского округа Рите Тихомировой и депутатскому корпусу. На следующий день после происшествия народные избранники помогли оперативно найти материалы, чтобы временно закрыть тепловой контур учреждения до начала проведения ремонтных работ.

«Самое главное, мы четко понимаем, что у нас будет выделено финансирование на ремонтные работы, что мы должны успеть, свою задачу мы понимаем. Производственные мастерские все целые, материал база — целая. Самое главное, что никто из сотрудников, находящихся на тот момент на территории колледжа, не пострадал», — подчеркнула Галина Носырева.

Накануне Андрей Воробьев рассказал о выплатах и компенсациях жителям после взрыва в Сергиевом Посаде.